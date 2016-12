Portacomaro: continuava a perseguitare i genitori, arrestato 47enne

"I Carabinieri della Stazione di Portacomaro hanno tratto in arresto un 47 enne pluripregiudicato astigiano - si segnala in un comunicato dall'Arma -, ritenuto responsabile di aver ripetutamente violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare abitata dai genitori. L'arrestato, indagato in tempi recenti per reati di violenza privata commessa nei confronti dei suoi congiunti, era stato destinatario di una misura cautelare, al fine di scongiurare sia il pericolo di reiterazione del reato, sia l'eventualità che la situazione potesse degenerare con la commissione di fatti più gravi."



Dalla Benemerita viene fatto sapere infine: "L'uomo, negli scorsi giorni ha posto in essere ben quattro distinte violazioni della misura cautelare cui era sottoposto, presentandosi coscientemente presso l'abitazione famigliare. A seguito delle svariate richieste d'intervento provenienti dalla famiglia vittima dei comportamenti tenuti dal figlio, i Carabinieri della Stazione di Portacomaro, attesa la gravità degli elementi indiziari raccolti, considerate le ripetute violazioni commesse, hanno richiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare più grave rispetto a quello attuale. Tale provvedimento emesso, è stato eseguito nel corso della serata di ieri. Il 47enne, tratto in arresto, dopo le consuete formalità di rito è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Asti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria."