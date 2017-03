Pioltello: soldi in cambio del bobus bebè, arrestato dipendente Comune

Un dipendete del Comune di Pioltello è stato arrestato per concussione continuata.

"Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Tenenza di Pioltello e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cassano d'Adda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 55enne del posto - espone in una nota l'Arma -, dipendente del Comune di Pioltello, perché ritenuto responsabile del reato di concussione continuata."



"L'impiegato aveva chiesto ad un cittadino pachistano, residente in quel Comune, 100 euro quale compenso per l'ottenimento del 'bonus bebè' per il figlio appena nato, malgrado la concessione del contributo fosse automatica. Le manette sono scattate per il dipendente comunale subito dopo aver intascato il contante, sotto gli occhi dei Carabinieri che avevano installato una telecamera nel proprio ufficio" conclude la Benemerita.