Milano: badante infedele si spaccia per compagna 75enne per derubarlo di tutto

Denunciata una badante peruviana di 54 anni per circonvenzione di incapaci continuata.

"I Carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo hanno deferito in stato di libertà una badante peruviana 54enne, ritenuta responsabile di circonvenzione di incapaci continuata. - viene riferito in una nota - Il provvedimento giunge al termine degli accertamenti condotti dagli uomini dell'Arma a seguito della segnalazione da parte della banca di movimenti sospetti sul conto corrente di un 75enne affetto da demenza senile".



"Le immediate indagini condotte dai militari hanno permesso di accertare come la donna, badante dell'anziano, approfittando delle sue condizioni di salute, avesse tentato di prelevare 20.000 euro da un conto corrente e stesse tentando di avviare le pratiche per la cointestazione del rapporto bancario, fingendosi compagna dell'uomo. - viene raccontato - Nel corso della perquisizione dell'abitazione della donna, i Carabinieri hanno sequestrato documentazione finanziaria, deleghe per operazioni bancarie, un testamento olografo in favore della 54enne e del marito, nonché i documenti di identità e le carte di credito dell'anziano".



"Una seconda cittadina peruviana 58enne, sorella della suddetta e anche lei badante del 75enne, è stata deferita in stato di libertà per possesso di documenti falsi, in quanto, nel corso delle indagini, è stata trovata con un passaporto boliviano riportante la sua foto e false generalità", si specifica.