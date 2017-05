Messina: salvata tartaruga Caretta Caretta ferita da elica di una barca

Soccorsa una tartaruga Caretta Caretta a Torre Faro di Messina, spiaggiata e ferita.

"E' stata salvata grazie alla solerzia di una cittadina e all'immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Ganzirri la tartaruga marina 'spiaggiata' presso la spiaggia limitrofa al Canale degli Inglesi, sito nel villaggio Torre Faro di Messina" viene riferito in un comunicato dall'Arma.



"Erano da poco passate le 9 di oggi quando una donna riferiva di avere avvistato poco prima una tartaruga nell'acqua - rivela la Benemerita -, disorientata e in difficoltà, ormai prossima a spiaggiarsi nelle sabbie della suddetta zona costiera. Sul posto giungeva immediatamente una pattuglia della Stazione di Ganzirri, che con alcuni cittadini soccorrevano e mettevano in sicurezza il rettile, facendolo adagiare sul bagnasciuga nell'attesa dei successivi soccorsi".



"La tartaruga del peso di circa 50 kg, presentava una profonda lacerazione sulla parte anteriore del carapace rispetto al capo, determinata verosimilmente dall'elica di una barca. - si precisa - Veniva accertato che si trattava di una tartaruga marina 'Caretta Caretta', una specie a rischio, fortemente minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo, ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane. Poco dopo giungeva sui luoghi personale della Guardia Costiera con apposito contenitore al fine di trasportare successivamente l'animale presso un luogo idoneo alle cure, che saranno prestate da personale specializzato dell'Istituto Zooprofilattico di Palermo."