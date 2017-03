Livorno: prende a calci auto e scooter e aggredisce carabinieri, arrestato

Fermato 45enne in stato di ebbrezza a Livorno.

"Questa mattina intorno alle ore 6 è giunta la segnalazione al 112 di un uomo che prendeva a calci le auto e gli scooter parcheggiati. Sul posto interveniva una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Livorno che rintracciava l'uomo all'interno di un bar" viene esposto in una nota dei Carabinieri.



"Quest'ultimo, un italiano quarantacinquenne residente a Collesalvetti, in stato di ebbrezza, alla vista dei Carabinieri andava in escandescenze e dopo aver ingiuriato e minacciato i militari, si scagliava contro uno dei due operanti colpendolo con calci e pugni. Ammanettato e portato in caserma, è stato arrestato con per oltraggio, resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale e su disposizione del magistrato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto prevista per la giornata di domani" si rende noto in ultimo dall'Arma.