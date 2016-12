Fine latitanza per il compratore d'opere della 'ndrangheta: arrestato in Spagna

"Nella giornata del 22 dicembre, su indicazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, la Polizia spagnola, ha tratto in arresto un 60enne, latitante milanese. Il malvivente era ricercato in Italia per una condanna a 11 anni e 7 mesi di reclusione, emessa dalla Corte d'Appello di Milano per impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza con l'aggravante mafiosa" viene riportato in un comunicato dall'Arma.



"La cattura dell'uomo è il risultato finale dell'attività condotta dai militari della 'Catturandi' del Nucleo Investigativo del capoluogo lombardo, che ne hanno ricostruito gli spostamenti, fino alla sua localizzazione a Calafell, in Catalogna, ottenendo l'internazionalizzazione delle ricerche in area Schengen. La figura del criminale era emersa nell'ambito dell'indagine 'Metallica', terminata nel 2009, con la quale si comprovava l'esistenza di un sodalizio criminale di stampo 'ndranghetista operante nel territorio del milanese, con propagazioni in tutto il nord Italia, dedita all'usura, all'estorsione e all'acquisizione di attività economiche per mezzo di violenze e intimidazioni. L'uomo era stato individuato quale referente per la compravendita di opere d'arte di ingente valore (tra le quale anche opere di Modigliani, Guttuso e Schifano), attraverso il reimpiego di illeciti proventi derivanti dalle altrettanto illecite attività poste in essere dal sodalizio" prosegue in ultimo la Benemerita.