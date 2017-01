Colleferro: pistola nascosta sotto sedile dell'auto, tre arresti

"I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre quarantenni italiani - viene rivelato in un comunicato dell'Arma -, fermati a bordo di un'auto, in possesso di una pistola clandestina. L'auto, un'Audi Q5, era stata notata dai Carabinieri a Labico con le tre persone a bordo, già note alle forze dell'ordine."



"I militari, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di seguirli. Giunti all'altezza di San Cesareo li hanno fermati e controllati. A seguito di un'ispezione del veicolo, nell'abitacolo, avvolta in un panno, è stata rinvenuta, sul tappetino, una pistola semiautomatica calibro 9, marca beretta, modello 34, con matricola parzialmente illeggibile e quindi ritenuta clandestina" proseguono i Carabinieri.



"L'arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ai previsti accertamenti per stabilirne la provenienza e il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi. I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli" rivelano infine dalla Benemerita.