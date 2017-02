Assenteismo a Ospedale Loreto Mare di Napoli: 94 persone indagate, 55 arresti

Nuovi episodi di assenteismo scovati dai Carabinieri.

"Un' indagine durata due anni. Ore e ore di filmati e intercettazioni e oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento hanno portato all'accertamento di migliaia di episodi di assenteismo perpetrati da 94 dipendenti dell'Ospedale napoletano 'Loreto Mare'. I Carabinieri del Gruppo Tutela Salute e del NAS di Napoli hanno piazzato nel nosocomio telecamere che hanno immortalato i comportamenti illeciti da cui sono conseguiti i provvedimenti restrittivi per truffa ai danni di Ente pubblico e falsa attestazione di presenza" si riferisce in una nota dall'Arma.



I Carabinieri specificano quindi: "Sono 55 le persone: un neurologo, un ginecologo, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori e 11 operatori sociosanitari sono stati raggiunti da un'Ordinanza di Custodia Cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. Sin dall'inizio dell'indagine è emersa una prassi consolidata consistente nella 'strisciatura plurima' dei badge ad opera di persone che facevano risultare ingresso e presenza nel nosocomio di colleghi assenti e impegnati in faccende private lontane dal posto di lavoro."



Viene riferito: "I controlli sul posto hanno fatto emergere anche l'assenza di dipendenti dell'Ufficio rilevazioni presenze e assenze, ovvero di coloro che avrebbero dovuto assicurare i controlli per il rispetto delle clausole contrattuali; un dipendente di quell'Ufficio che aveva il compito di controllare i colleghi, in orario di servizio andava a fare lo chef in una struttura alberghiera del nolano."



"Tra gli indagati che sono stati ripresi reiteratamente dai sistemi video investigativi compaiono 2 operatori socio sanitari che avevano la disponibilità di 20 badge da 'strisciare' quotidianamente - riporta in ultimo la Benemerita -, a seconda dei turni di servizio dei colleghi da 'coprire', grazie anche a continui contatti telefonici, di regola sms. Un medico che risultava presente se ne era andato in taxi a giocare a tennis, a sbrigare incombenze di carattere privato oppure a fare compere in gioielleria."