Andria: in moto senza assicurazione tenta di fuggire a controllo

E' finoto ai domiciliari un giovane di 19enne alla guida senza assicurazione.

"Ha provato la fuga in tutti i modi: prima a bordo del proprio motociclo poi a piedi, un 19enne andriese, già noto alle Forze dell'Ordine, non è riuscito comunque a sottrarsi alla cattura dei Carabinieri della Compagnia di Andria che, più tenaci del fuggitivo, l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale" viene esposto in una nota dall'Arma.



"Motivo della rocambolesca e pericolosa fuga? La mancanza della copertura assicurativa del veicolo. In particolare - espongono dalla Benemerita -, i militari, durante uno dei numerosi servizi perlustrativi e di controllo del territorio per le vie cittadine, intercettavano il ciclomotore, che da successivi controlli sul telaio e sulla targa è risultato sprovvisto della prescritta copertura assicurativa."



"Alla vista dei militari operanti, che nel frattempo gli intimavano l'alt, accelerava repentinamente facendo scaturire un pericoloso inseguimento, percorrendo alcune delle arterie stradali contromano ed a velocità sostenuta, tale da mettere a repentaglio l'incolumità dei passanti e dei conducenti di altri autoveicoli che procedevano nella direzione opposta" proseguono i Carabinieri.



I militi fanno sapere infine: "Imboccava addirittura il marciapiede, zigzagando tra passanti e pali della luce pur di sottrarsi dalla presa della gazzella dell'Arma, fino a che, perso il controllo del mezzo, rovinava a terra. Nonostante ciò, tentava ancora di fuggire, ma veniva immediatamente bloccato dai militari. Arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è finito ai domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trani."