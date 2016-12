Capodanno 2017 è una Potenza con Amadeus e Teo Teocoli. Benji e Fede sul palco

"Quest'anno, per la prima volta nella sua storia, Potenza, il capoluogo della Basilicata, diventerà la spettacolare cornice del Capodanno di Rai1. L'appuntamento è sulla rete ammiraglia, in diretta, sabato 31 dicembre, subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica" viene diffuso in una nota dalla tv di Stato.



"Con la conduzione di Amadeus e la partecipazione straordinaria di Teo Teocoli - si evidenzia -, Rai1 e 'L'Anno che Verrà' accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla Piazza Mario Pagano, davanti al bellissimo e storico Teatro Stabile della città. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai1 (trasmessa contemporaneamente in HD sul Canale 501) che sarà realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza. Altra novità di quest'anno sarà la diretta radiofonica di Rai Radio1 arricchita da uno speciale condotto sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola che realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta a Potenza. Dalla Basilicata, terra di paesaggi straordinari, inconsueti e magici, territorio che anno dopo anno conquista attenzione internazionale per la sua bellezza, il pubblico di Rai1 sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all'insegna del divertimento, della serenità e dell'allegria."



La Rai sottolinea dunque: "Potenza, la 'città delle cento scale', con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21.00 circa, non appena terminerà il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Un cast d'eccezione per una serata unica."



Si riporta inoltre: "Oltre all'eccezionale presenza di Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana, durante la lunga festa per il Capodanno di Rai1, si esibiranno altri straordinari artisti quali: Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji & Fede, Alex Britti, Valerio Scanu, Gazebo, Sandy Marton, la Cartoon Band dei Miwa… e tanti altri ancora."



"Sul palcoscenico di Potenza si esibiranno anche alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di 'Tale e Quale' - si diffonde infine -, grande successo della stagione di Rai1: Leonardo Fiaschi, Lorenza Mario, Antonio Mezzancella, Silvia Mezzanotte. Interverranno inoltre alcune giovani promesse della musica italiana provenienti dai 'Talent' di maggior successo televisivo tra i quali Ethan Lara, vincitore di Castrocaro 2016, Luca Tudisca, Claudia Megrè, Francis Alina Ascione e Vincenzo Capua. Quest'anno poi sono previsti collegamenti con Matera, dove sarà presente Francesca Barra, oltre a una vetrina delle realtà musicali più interessanti della Basilicata, a partire dai Tarantolati di Tricarico. Gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un corpo di ballo di una trentina di componenti che, con la partecipazione dell'affascinante e bravissima Samantha Togni e le coreografie di Marco Garofalo, renderà ancora più suggestiva ed emozionante l'atmosfera del palco e della piazza."