Capodanno 2017: Antonello Venditti a Salerno e in diretta su Isoradio

"Un Capodanno in musica quello di Rai Isoradio che proporrà ai suoi ascoltatori in diretta le note del concerto che Antonello Venditti terrà a Salerno, in Piazza Amendola" riporta in un comunicato la tv di Stato.



Viene osservato in conclusione: "Ad accompagnare il cantautore capitolino anche Claudia Gerini che commenterà anche al microfono di Gianmaurizio Foderaro l'atmosfera percepita nella città del Golfo. A 'replicare' le note di Antonello Venditti ci sarà anche Radio7live che riproporrà su www.radio7.rai.it uno speciale sul concerto di Capodanno."