A Capodanno c'è uno stronzio nell'aria. Senza botti fine anno è meglio

"Abbandonare l'uso di petardi e fuochi artificiali a Capodanno per il WWF sarebbe un bel segno di civiltà e di rispetto per gli animali - viene riferito in un comunicato dell'Ong -, l'ambiente e la nostra incolumità visto che i tradizionali botti sono spesso causa di morte, ferimenti e traumi per animali domestici e selvatici."



"Ad esempio, molti non sanno che la quantità di veleni diffusi nell'aria dall'esplosione di fuochi è particolarmente nociva, con valori non trascurabili di potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, cromo e piombo. Alcuni studi provano come la notte di Capodanno si registri un inquinamento dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, superiore a quello dell'attività di un anno di numerosi inceneritori! Il danno è amplificato proprio dalla simultaneità dell'evento, quando l'intero territorio è 'bersagliato' da esplosioni pirotecniche" rivela l'associazione ambientalista.



"Ci sono tradizioni che è giusto conservare, altre sulle quali è preferibile far cadere l'oblio. - si sottolinea - Gli effetti sulla fauna sono particolarmente pesanti e poco noti: si stima che ogni anno in Italia almeno 5000 animali muoiano a causa dei botti di fine anno. Di questi circa l'80% sono animali selvatici, soprattutto uccelli, tra i quali non mancano casi di rapaci, che spaventati perdono il senso dell'orientamento ed effettuano una fuga istintiva rischiando di colpire un ostacolo a causa della scarsa visibilità. Altri abbandonano il loro dormitorio invernale (alberi, siepi e tetti delle case), vagano al buio anche per chilometri e non trovando altro rifugio muoiono per il freddo a causa dell'improvviso dispendio energetico a cui sono costretti in una stagione caratterizzata dalla scarsità di cibo che ne riduce l'autonomia. A ciò va aggiunto anche lo stress indotto dai botti, anch'esso causa di morte frequente".



"Nei gatti, e soprattutto nei cani, un botto crea stress e spavento da indurli a fuggire dai propri giardini e recinti, per scappare dal rumore a loro insopportabile, finendo spesso vittime del traffico o di ostacoli non visibili al buio. - si avverte - L'effetto nefasto sugli animali è dovuto in particolare alla soglia uditiva infinitamente più sviluppata e sensibile negli animali rispetto a quella umana. L'uomo ha un udito con una percezione compresa tra le frequenze denominate infrasuoni, intorno ai 15 hertz, e quelle denominate ultrasuoni, sopra i 15.000 hertz. Cani e gatti, invece, hanno facoltà uditive di gran lunga superiori: il cane fino a circa 60.000 hertz mentre il gatto fino a 70.000 hertz. Negli animali degli allevamenti come mucche, cavalli e conigli, le conseguenze delle esplosioni possono provocare nelle femmine gravide addirittura l'aborto da trauma da spavento".



"Per non rinunciare alla spettacolarità si possono sostituire i botti con delle più poetiche e pacifiche lanterne a cui affidare i propri desideri e gli auspici per l'anno che sta per cominciare e, magari, devolviamo in beneficienza e alle associazioni i soldi risparmiati" prosegue il WWF.



"L'ultimo giorno dell'anno potrà di sicuro essere rallegrato da spettacoli dal vivo e buona musica, anche senza botti. Non utilizzare i botti sarà un segno di civiltà e sensibilità anche nei confronti di tutti gli operatori, in particolar modo i Vigili del Fuoco, che il primo dell'anno sono costretti a intervenire per soccorrere animali rifugiatisi in luoghi impervi e per i gravi incidenti provocati alle stesse persone. Non va dimenticato che le Forze dell'Ordine possono applicare nei confronti di tutti l'articolo 703 del codice penale secondo il quale 'chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa (...) accende fuochi d'artificio, o lancia razzi (...), o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103, se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese'" continua l'organizzazione ambientalista.



"Per fortuna sempre più sindaci cercano di contrastare i botti di Capodanno con apposite ordinanze che bandiscono questa pericolosa usanza per privilegiare la sicurezza della città e dare un chiaro segnale di attenzione verso il mondo degli animali" viene evidenziato.



"Ad esempio, quest'anno in provincia di Napoli, è partita, da San Giorgio a Cremano la campagna contro l'uso illegale di botti pericolosi, con un'attenzione particolare agli animali a quattro zampe: dal 19 dicembre 2016 all'11 gennaio 2017, secondo quanto prevede un'ordinanza del sindaco, è proibita l'esplosione in luogo pubblico, su tutto il territorio, di prodotti pirotecnici pericolosi con lo slogan: 'A Capodanno accendi il tuo cuore, non spegnere la tua vita'" si osserva.



"Anche il Sindaco di Casandrino è contro i botti: 'Siamo nella terra dei fuochi - ha dichiarato - che nel periodo di dicembre diventa terra di fuochi d'artifici'. In alcune città - si rende noto infine -, come Cortina d'Ampezzo, i fuochi d'artificio sono proibiti non solo per capodanno ma per le ricorrenze e le festività durante tutto l'arco dell'anno."