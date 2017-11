Zucchero "Sugar" Fornaciari: il live all'Arena di Verona su Canale 5

Il concerto di Zucchero su Canale 5, in onda martedì 14 novembre su Canale 5.

"Martedì 14 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'emozionante e spettacolare live di Zucchero 'SUGAR' Fornaciari registrato durante una delle ultime imperdibili tappe all'Arena di Verona della tournée mondiale 'Black Cat World Tour'. - viene annunciato in una nota - Sono stati 230.000 gli spettatori che hanno assistito in Italia al Black Cat World Tour di Zucchero, che ha realizzato, in 12 mesi, un totale di 22 concerti nella splendida Arena di Verona (prodotti da F&P Group), stabilendo così un record assoluto".



"Durante lo show, Zucchero ha incantato e fatto ballare il pubblico con uno spettacolo ricco di intense emozioni e ha presentato live il suo ultimo disco di inediti, 'Black Cat', e i suoi più grandi successi, da 'Vedo Nero' a x Colpa di Chi, da Diamante a 'Il suono della domenica', fino al toccante duetto virtuale con Luciano Pavarotti sulle note di 'Miserere'" si sottolinea infine.