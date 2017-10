Verissimo: Gloria Guida, Gabriel Garko, Omar Pedrini e Alessio Boni

In onda sabato 28 ottobre su Canale 5.

"Sabato 28 ottobre su Canale 5, nuovo appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio l'attrice Gloria Guida, icona della commedia all'italiana. A Verissimo, inoltre, il bello per eccellenza della fiction Gabriel Garko, la storia tra luci e ombre del rocker Omar Pedrini e per la prima volta ospite del talk show l'attore Alessio Boni" si apprende in una nota da Mediaset.



"Gli ex gieffini Chicca e Giovanni presenteranno in studio la loro piccola Ginevra. E - spiega in conclusione del comunicato l'azienda di Cologno Monzese -, infine, direttamente da 'Grande Fratello Vip' sarà ospite l'ultima eliminata dalla casa più spiata d'Italia: l'angelo del volley Veronica Angeloni."