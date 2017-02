Tony Hadley e Noemi fanno Music per l'ultima volta con Paolo Bonolis

"Mercoledì 1 febbraio 2017, terza e ultima puntata della prima edizione di 'Music', lo show/evento di Paolo Bonolis, in onda in prima serata su Canale 5. Sul palco dello Studio 5 di Cinecittà Paolo Bonolis incontra per la prima volta Tony Hadley, Loredana Bertè, Arturo Brachetti e Noemi, pronti a raccontare il loro legame con la musica della loro vita" si espone in un comunicato da Mediaset.



Il Biscione prosegue ancora: "Tornano grandi ospiti con nuove esibizioni, come Elisa e Manuel Agnelli e The Kolors che interpretano 'My Sharona'. Tutto rigorosamente dal vivo e con l'accompagnamento dell'orchestra composta di 64 musicisti e diretta dal Maestro Diego Basso. Rivivremo i momenti più entusiasmanti delle esibizioni di John Travolta, Simon Le Bon, Anastacia, Fedez e Jax, Gerard Depardieu arricchite con immagini di backstage."



"Ed ancora, una nuova sigla di apertura vedrà Luca Laurenti interpretare 'That's Life' e dare il via a quest'ultima serata ricca di momenti di grande comicità con il padrone di casa Paolo Bonolis" continua l'azienda del gruppo Fininvest.



"Nel backstage dello show, Fabiola e Max Brigante di Radio 105 raccolgono le emozioni degli artisti poco prima del loro ingresso sul palco o un attimo dopo la loro esibizione davanti a un pubblico di oltre 1300 persone" si specifica infine.