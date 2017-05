Selfie, le cose cambiano: anche tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Al via da lunedì 8 maggio il format Selfie - le cose cambiano, su Canale 5.

"Cosa sei disposto a fare per cambiare qualcosa di te? Lunedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, torna Selfie, il format vincente condotto per il secondo anno consecutivo da Simona Ventura con la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez" annuncia in un comunicato Mediaset.



"Mediaset riconferma il gradimento del format e programma sei prime serate del factual, 'Selfie - le cose cambiano' anche per questa edizione. Selfie, un titolo inteso come un autoscatto. Ognuno di noi ha infatti un'idea di se stesso e di chi vuole essere, ma non sempre le due cose combaciano, solo con tenacia e caparbietà si riescono a raggiungere i due traguardi: piacersi e piacere agli altri. - si sottolinea - Obiettivo del programma é aiutare le persone che vivono negativamente un loro aspetto fisico o si sentono psicologicamente insicure. Con Selfie si cerca di ridare autostima e sicurezza alle persone che le hanno perse. Da un semplice problema di look, alla micro e macro chirurgia, fino all'aspetto più interiore della personalità che riguarda problemi psicologici come fobie, piccole ansie, manie o dipendenze."



"Modificare alcuni aspetti di sé per tanti può risultare a volte un ostacolo insormontabile, ma se non si è da soli... magari, la montagna da scalare può risultare meno impervia. Selfie è a disposizione di chi cerca appunto quell'aiuto a far si che... le cose cambino. Una sorta di viaggio ravvicinato all'interno della vita di chi desidera per se' un cambiamento, attraverso il quale si racconta la vita delle persone comuni. Protagonisti del programma sono le persone che spesso non hanno la possibilità economica o la forza interiore di affrontare la trasformazione. A guidarle in questo cammino a volte tortuoso, sei mentori divisi in tre coppie così formate: Stefano De Martino e Bernardo Corradi; Iva Zanicchi insieme a Barbara De Rossi e Alessandra Celentano con Mattia Briga. A vigilare il lavoro dei mentori quattro giurati: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa e Tina Cipollari. In qualità di quinto giudice della prima puntata il Professor Stefano Zecchi" si precisa infine.