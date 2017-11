Monica Bellucci difende Giuseppe Tornatore a Supercinema

Supercinema, in onda sabato 11 novembre su Canale 5.

"Sabato 11 novembre alle ore 8.45 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Supercinema', il rotocalco d'informazione cinematografica a cura di Antonello Sarno. - viene anticipato in una nota - In questa puntata, intervista esclusiva a Monica Bellucci che, a proposito del regista Giuseppe Tornatore, recentemente accusato di molestie sessuali da Miriana Trevisan, dichiara: 'Gli sono profondamente affezionata e rispetto moltissimo lui e la sua famiglia'. E ancora, Anna Safroncik, interprete della fiction 'Le Tre Rose di Eva', afferma: 'La cosa più importante per me è l'amore. E' l'unica cosa che conta davvero'. Infine, Marco Giallini scherza sull'amico di sempre Valerio Mastandrea, protagonista, insieme a lui, dell'ultimo film di Paolo Genovese: 'In 'The Place' tutti gli vanno a chiedere qualcosa, ma nella vita reale non funziona così. Gli chiesi una volta un prestito e mi mandò a quel paese!'".