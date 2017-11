Michelle Hunziker, Rita Pavone e Alvaro Soler: è tutto Verissimo

In onda sabato 4 novembre su Canale 5.

"Sabato 4 novembre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Dopo anni di silenzio Michelle Hunziker parlerà per la prima volta in tv, in un'intervista confessione, del suo periodo buio passato prigioniera di una setta" viene diffuso in un comunicato da Mediaset.



"Silvia Toffanin accoglierà in studio un mito della musica italiana Rita Pavone e il cantante spagnolo fenomeno da milioni di dischi Alvaro Soler. Inoltre - termina infine l'azienda di Cologno Monzese -, ospiti del talk show le attrici Anna Safroncik e Karin Proia, tra le protagoniste dalla fiction di successo 'Le tre rose di Eva 4' in partenza domenica su di Canale 5."