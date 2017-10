Maurizio Costanzo e L'Intervista a Gerry Scotti

L'Intervista, in onda giovedì 26 ottobre su Canale 5.

"Maurizio Costanzo incontra Gerry Scotti. Uno dei volti più amati della tv italiana, lo showman più lontano dal glamour, dalla cronaca rosa e dal gossip, accetta il faccia a faccia più intimo e profondo della tv ne L'Intervista. Giunto al suo quarto appuntamento questo programma senza grida, senza scandali e senza ricerca di scoop e, forse proprio per questo molto apprezzato e premiato dal pubblico per ascolti e gradimento, si presenta con un'inedita intervista condita da ironia, intimità, emozione, storie e memorie, come raramente la tv sa esprimere" riporta in una nota Mediaset.



L'azienda di Cologno Monzese comunica in conclusione: "Giovedì 26 ottobre, in seconda serata su Canale 5 Gerry Scotti e Maurizio Costanzo ne L'Intervista, il format ideato e scritto da Costanzo che, come sempre attraverso filmati sia attesi che inaspettati, scandaglia l'anima dei suoi ospiti. Questa sera con il principe del pubblico di Canale 5, Gerry Scotti."