Matrix Chiambretti: dal caso Weinstein a nuove rivelazioni su Hugh Hefner

Matrix Chiambretti, in onda venerdì 20 ottobre su Canale 5.

"Venerdì 20 ottobre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Matrix Chiambretti', il programma targato Videonews. Piero Chiambretti intervista Enrico Mentana, il maratoneta delle news, torna dopo 9 anni nello Studio1 del Palatino, palcoscenico del programma Matrix, del quale fu l'ideatore e conduttore dal 2005 al 2009 dopo dodici anni di direzione del Tg5" espone in una nota Mediaset.



L'azienda del gruppo Fininvest conclude: "Il direttore del Tg La7, sarà protagonista di un faccia a faccia su giornalismo, carriera, politica e altri temi caldi dell'attualità dei nostri giorni. L'intervista guancia a guancia vede in primo piano Mariastella Gelmini. Sul caso Weinstein, in studio Marina Ripa di Meana e Guenda Goria, che racconteranno le loro esperienze nel mondo dello spettacolo. E ancora, rivelazioni importanti sul fondatore di Playboy, Hugh Hefner, con le playmate Aurora Marchesani e Alejandra Gutierrez. Insieme a Piero Chiambretti, sempre Eva Robin's nel ruolo di 'Presidente della Repubblica delle Donne', Alda D'Eusanio, la giornalista Francesca Barra e Madre Maria Vittoria Longhitano (arcidiacona)."