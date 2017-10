Il "fenomeno televisivo" Barbara d'Urso a Matrix Chiambretti

In onda stasera venerdì 27 ottobre su Canale 5.

"Venerdì 27 ottobre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Matrix Chiambretti', il programma targato Videonews. Il primo ospite della serata, che verterà sul tema dei 'fenomeni', Barbara d'Urso, per l'appunto definita 'fenomeno televisivo' grazie agli straordinari ascolti dei contenitori pomeridiani 'Pomeriggio 5' e Domenica Live che conduce" rivelano da Mediaset.



La società guidata da Fedele Confalonieri conclude infine: "La d'Urso, in una lunga intervista molto personale, si racconterà ai telespettatori. E ancora, rappresentanti di un altro genere di fenomeni: Elenoire Casalegno, la trans gender Vittoria Schisano e la cestista Valentina Vignali. Infine, Claudio Santamaria parlerà di 'fenomeni' con un'altra accezione: da pochi giorni infatti è nelle sale il suo nuovo film 'Brutti e Cattivi', commedia pulp nella quale ne è protagonista senza una gamba insieme a una gang, decisamente improbabile, di rapinatori di banche. Come di consueto, insieme a Piero Chiambretti, Eva Robin's nel ruolo di 'Presidente della Repubblica delle Donne', Alda D'Eusanio, la giornalista Francesca Barra e Madre Maria Vittoria Longhitano (arcidiacona)."