Il bello delle donne: ma alcuni anni dopo arriva Manuela Arcuri

"A 13 anni dall'ultima edizione, 'Il bello delle donne', il salone di bellezza più celebre d'Italia, riapre i battenti con otto nuove puntate, che andranno in onda dal 13 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ad animarlo c'è ancora Luca (Massimo Bellinzoni), il coiffeur dal tocco magico, amico delle donne, che le ascolta, le conforta, le consiglia, fuori e dentro il salone" si comunica da Mediaset.



"Ogni puntata racconta la storia di un personaggio femminile che si muove intorno a il 'Bello delle donne'. Sono tutte storie agrodolci, riguardano donne di ogni età e sono lo specchio dell'Italia di oggi, attraversata dalla crisi economica, dallo spettro del terrorismo, dall'omofobia e dalla battaglia per i diritti civili. Ogni puntata presenta la storia di una donna per descrivere l'universo femminile a 360°: una parrucchiera, Jessica (Manuela Arcuri), un architetto di talento FranÇoise (Alessandra Martines), e una moglie borghese Germana (Anna Galiena) deluse dagli uomini, diventeranno amiche, scoprendo la forza, la bellezza e il divertimento della solidarietà femminile, che le porterà a dare una svolta professionale e affettiva alle loro vite" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



Dal Biscione si precisa quindi: "Una giovane e bella manicure, Evelina (Adua del Vesco) che, proprio quando la vita sembra finalmente regalarle la felicità, si trova a dover affrontare una terribile malattia e scelte difficili. Poi c'è una nonna, Laura (Claudia Cardinale), distratta dalla crisi e dalla ricerca di un nuovo lavoro, che rischia di perdere la giovane nipote che ha cresciuto da sola. La ragazza vive un amore adolescenziale con un ragazzo musulmano, che fa in realtà il reclutatore per i terroristi, e la sta convertendo alla causa della guerra santa contro gli occidentali."



"Un avvocato di fama, impegnato sul fronte dei diritti civili, Delia (Lina Sastri), dovrà fare i conti con una notizia che la raggiunge come un fulmine a ciel sereno, facendo vacillare le convinzioni di una vita: il marito, con cui ha condiviso un'esistenza di amore e di lotte, trova il coraggio di confessarle di voler cambiare sesso" continua la società guidata da Fedele Confalonieri.



"E ancora, una donna matura, Annalisa (Giuliana De Sio) che, in un'escalation di comica gelosia, si trova a fronteggiare la concorrenza di una ventenne. Infine c'è un'amicizia femminile con i suoi pro e i suoi contro che riempie la vita di Germana (Anna Galiena) e di FranÇoise, (Alessandra Martines) e un amore infelice, quello di Luca per un ragazzo che non accetta la propria sessualità, trasformando l'amore in odio. Storie di madri, figlie, mogli, amanti, amiche, nemiche e 'Il Bello delle donne' si conferma quel colorato e caleidoscopico microcosmo dal quale irradiano tutte queste vicende, tenere e drammatiche, comiche e struggenti" viene concluso nella nota.