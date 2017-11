Il Supercinema riparte su Canale 5 con l'omaggio al grande Totò

'Supercinema' torna dal 4 novembre su Canale 5.

"Dal 4 novembre riparte 'Supercinema' nella nuova collocazione del sabato mattina alle 8.45, sempre su Canale 5. Il rotocalco d'informazione cinematografica a cura di Antonello Sarno, apre la nuova stagione con una puntata speciale dedicata alla dodicesima edizione del Festival di Roma e l'omaggio al grande Totò" viene esposto in un comunicato da Mediaset.



Il gruppo milanese seguita dunque: "All'attore napoletano, scomparso 50 anni fa, il Festival ha dedicato una mostra ricca di fotografie inedite e filmati storici. Tra gli ospiti del programma, Rosario Fiorello racconta la sua vita e le sue passioni, ricordando il suo mito, Marlon Brando, e due film che ha amato: 'La febbre del sabato sera' e I vitelloni di Fellini."



La società guidata da Fedele Confalonieri riporta in conclusione della nota: "E ancora, interviste esclusive ad Ambra Angiolini, protagonista del film 'Terapia di coppia per amanti', e Vanessa Incontrada, nelle sale con 'Non c'è campo'. Torna anche la rubrica curata da Ilaria Vigorelli sui look delle star dei red carpet di Roma, Cannes e Venezia."