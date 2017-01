Il Supercinema di Ettore Scola: il ricordo di Sofia Loren

"Ad un anno dalla scomparsa, omaggio di 'Supercinema' ad Ettore Scola, nella puntata in onda lunedì 23 gennaio, in seconda serata, su Canale 5. Il rotocalco d'informazione cinematografica della rete ammiraglia Mediaset, tratteggia la figura del regista e sceneggiatore di tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema, italiano e non, come 'C'eravamo tanto amati', 'Ballando ballando', 'La famiglia', 'La terrazza'" viene reso noto dall'azienda del gruppo Fininvest.



"Oltre ad alcune indimenticabili scene delle sue opere, Scola viene ricordato anche attraverso le testimonianze affettuose di amici ed attori con i quali il Maestro ha lavorato: tra questi, Ricky Tognazzi, Giancarlo Giannini, Paolo Virzì ed una emozionatissima Sofia Loren. Dalla prossima settimana, con la puntata del 3 febbraio, l'approfondimento di Antonello Sarno lascia la collocazione del lunedì per tornare a quella abituale del venerdì, sempre in seconda serata, su Canale 5" riporta in conclusione della nota Mediaset.