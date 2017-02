Il Bagaglino compie 30 anni: speciale Matrix Chiambretti

A 'Matrix Chiambretti' puntata speciale sul Bagaglino, in onda venerdì 24 febbraio su Canale 5.

"Da venerdì 24 febbraio, torna in seconda serata su Canale 5 Piero Chiambretti con una puntata speciale di 'Matrix Chiambretti' che ripercorrerà un pezzo di storia dello spettacolo e del costume del nostro Paese: il Bagaglino. - viene annunciato in una nota - Quest'anno si onorano i 30 anni di satira politica del programma televisivo che ha caratterizzato un'epoca e chi meglio del brillante showman Piero Chiambretti poteva celebrare le glorie del Salone Margherita e del suo inventore?".



"Tra gli ospiti - si anticipa - in studio Pier Francesco Pingitore, Martufello, Pamela Prati e Valeria Marini. Sono previsti i ricordi a Oreste Lionello e Gabriella Ferri, omaggi a volti storici come Leo Gullotta e Pippo Franco. Nel corso della puntata, Chiambretti ricreerà al Palatino l'atmosfera del Salone Margherita, andranno in onda in anteprima esclusiva sequenze d'immagini dell'ultimo spettacolo che ha debuttato a novembre scorso dal titolo 'Magnàmose tutto', scritto e diretto da Pingitore e prodotto da Nevio Schiavone, che sarà trasmesso straordinariamente su Canale 5, domenica 26 febbraio in seconda serata".



"Durante la serata, ripercorreremo tutta la storia della compagnia di varietà fondata a Roma 1965 da Pier Francesco Pingitore e da Mario Castellacci che è stata lo specchio popolare davanti al quale l'Italia si è presa in giro per oltre cinquant'anni. - si precisa - Chiambretti racconterà un'epoca televisiva attraverso l'abilità di Pingitore nell'ironizzare la quotidianità politica e culturale italiana che, attraverso imitazioni, sketch ironici, battute, gonne cortissime e nudità delle soubrette, nel bene e nel male, ha sempre fatto discutere e caratterizzato per lunghi anni l'Italia".