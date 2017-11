Giovanna Rei parla dello scandalo Weinstein a Matrix Chiambretti

In onda venerdì 3 novembre su Canale 5.

"Venerdì 3 novembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Matrix Chiambretti', il programma targato Videonews. Tema della puntata: 'Hollywood Party'. A questo proposito, Serena Grandi e Alfonso Signorini parleranno di come 'Grande Fratello Vip' possa essere considerato il 'nuovo' Hollywood Party" rivela in un comunicato Mediaset.



"E ancora, la testimonianza di Giovanna Rei, attrice coinvolta nello scandalo del noto produttore hollywoodiano Weinstein e un'intervista molto personale a Marina Cicogna, produttrice cinematografica e star del jet-set internazionale. Insieme a Piero Chiambretti, sempre Eva Robin's nel ruolo di 'Presidente della Repubblica delle Donne', Alda D'Eusanio, la giornalista Francesca Barra e Madre Maria Vittoria Longhitano (arcidiacona)" comunica in conclusione il gruppo milanese.