Finale Supercoppa europea 2017: in diretta tv e streaming Real Madrid-Manchester United

Stasera in tv in diretta la finale di Supercoppa Europea 2017, su Canale 5 e Premium Sport. Anche in live streaming.

"Martedì 8 agosto 2017, Canale 5 e Premium Sport trasmetteranno in esclusiva e in HD alle ore 20.45 'Real Madrid-Manchester United', match che assegnerà la Supercoppa Europea 2017. L'evento comincerà su Premium Sport già dalle ore 19.30, con la Premium Arena dei padroni di casa Sandro Sabatini ed Eleonora Boi che avranno come ospiti Arrigo Sacchi, Alessio Tacchinardi, Andrea D'Amico e Graziano Cesari" apre con un comunicato Mediaset.

Si precisa: "Alle ore 20.40 la palla passerà alla 'Philip II Arena' di Skopje (Macedonia), con Pierluigi Pardo e Massimo Paganin (bordo campo Alessio Conti e Angiolo Radice), che realizzeranno la telecronaca su Canale 5 e Premium Sport. Al triplice fischio, dopo la cerimonia di premiazione, ampio post partita con i commenti a caldo e le interviste ai protagonisti del match."



"In campo, una parata di stelle del calcio mondiale: - viene evidenziato - il Real di Zidane, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in Supercoppa, potrà contare sulla presenza al completo del tridente d'attacco formato da Ronaldo, Bale e Benzema, oltre che dì Modric e Kroos."

Il Biscione fa sapere al termine: "Dall'altra parte, lo United di Mourinho non farà a meno di Pogba e del nuovo acquisto Lukaku. La Supercoppa Europea 'Real Madrid-Manchester United' sarà visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi)."