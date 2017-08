Europa League: in esclusiva in chiaro Milan-CSU Craiova, su Canale 5

In tv: in chiaro il match Milan-CSU Craiova, su Canale 5.

"Giovedì 3 agosto 2017, Canale 5 alle ore 20.45 trasmetterà in diretta, in esclusiva e anche in HD il match 'Milan-CSU Craiova' match di ritorno del terzo turno preliminare di Europa League" pubblicano da Mediaset.

"Dopo la vittoria dell'andata per 0-1 il Milan, davanti a un San Siro quasi tutto esaurito, cerca la qualificazione ai playoff di Europa League. La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Callegari, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordo campo Massimo Veronelli. Al termine della partita, su Premium Sport HD, ampio approfondimento del match con le interviste ai protagonisti e le immagini più salienti. In studio Dario Donato e Monica Bertini" si informa infine.