Dopo Gerry Scotti con Caduta Libera, Avanti un Altro dal 15 gennaio

"Passaggio di testimone nel preserale di Canale 5: domani sabato 14 gennaio ultimo appuntamento stagionale con 'Caduta Libera' e da domenica 15 gennaio al via 'Avanti un Altro'. Nell'ultima puntata di 'Caduta libera' giocheranno con Gerry Scotti i campionissimi delle prime tre edizioni del game show. Tra questi: Edoardo Riva - spiega in una nota Mediaset -, Claudio Annoni, Benedetto Arru, Riccardo Ursini e Chiara Pergamo."



"Da settembre il game show prodotto da Endemol Shine Italy - prosegue l'esposizione l'azienda del gruppo Fininvest -, (che il 19 novembre ha tagliato il traguardo delle 300 puntate), si è confermato ogni sera leader del preserale sul target commerciale con una share media del 21% (share totale del 19.11%) e 3.500.000 telespettatori e con puntate record che hanno registrato 4.500.000 spettatori."



Si specifica poi: "Da domenica 15 gennaio, le redini del preserale passeranno a Paolo Bonolis con il suo folle e amatissimo game show 'Avanti un altro'. Ingredienti fondamentali del gioco, oltre a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, alcuni personaggi nel cuore dei telespettatori quali 'il Bonus' Daniel Nilsson, 'lo Iettatore' Franco Pistoni e le bellissime Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla che interpreteranno nuovi divertenti ruoli."



"Sorprese e new entry renderanno il game show ancor più surreale, imprevedibile e appassionante. Tra le conferme l'attesissimo gioco finale. Sembra facile, ma non lo è affatto. E' tutta al contrario la sfida che incorona il campione della puntata e per vincere si devono dare 21 risposte sbagliate. Il format di 'Avanti un altro!', ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: in Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay e Vietnam. Il record per la vincita più alta raggiunta in queste edizioni appartiene al signor Paolo D'Angelo che, l'11 gennaio del 2013, si è aggiudicato ben 225.000 euro" comunica in ultimo il Biscione.