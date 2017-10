Chi ha incastrato Peter Pan?: si scoprirà nell'ultimo appuntamento

In onda giovedì 26 ottobre su Canale 5.

"Giovedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5, sesto e ultimo appuntamento con 'Chi ha incastrato Peter Pan?' il programma condotto da Paolo Bonolis affiancato dall' inseparabile Luca Laurenti e prodotto da Endemol Shine Italy, con la collaborazione di Arcobaleno Tre e di Sdl2005. Ospiti in studio di quest'ultima puntata: Antonella Clerici, Fabio Rovazzi, Pio e Amedeo, Amadeus e alcuni personaggi del Minimondo di 'Avanti un altro!', ovvero la Bonas, il Bonus, lo Iettatore, l'Alieno e Miss Claudia" riferisce con un comunicato Mediaset.



"Anche in questa puntata, non mancheranno le celebri 'candid camera', le challanges dal mondo di YouTube, con Matt & Bise e con Leonardo Decarli, e i tentativi di cimentarsi nel ruolo di mentalista di Luca Laurenti, aiutato in queste puntate da uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale, Gaetano Triggiano, che, in quest'ultimo appuntamento, si esibirà in un numero di illusionismo" si anticipa.