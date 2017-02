Al via Amore pensaci tu: la serie sulle famiglie non convenzionali

Dal 17 febbraio su Canale 5 al via la serie 'Amore pensaci tu', con Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti, Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati e Carmine Recano e Martina Stella.

"Sono le dinamiche familiari il centro di gravità della nuova serie 'Amore pensaci tu' - anticipa in un comunicato Mediaset -, prodotta da Publispei di Verdiana Bixio in coproduzione con RTI, che debutterà in prima visione assoluta il 17 febbraio per 10 puntate su Canale 5. La serie 'dramedy' diretta da Francesco Pavolini e Vincenzo Terracciano racconta le vicissitudini di quattro papà a tempo pieno che si muovono all'interno di famiglie nelle quali i ruoli tradizionali si sono invertiti drasticamente."



"In quindici anni si è triplicato il numero degli uomini che si alzano dal letto la mattina per preparare colazioni, portare figli a scuola, cucinare, fare la spesa e pulire casa. Le cause di questo fenomeno sono tante: dalla maggiore aspirazione dei padri ad essere coinvolti nella crescita dei figli alla equivalente voglia delle madri a trovare una realizzazione professionale; dalle necessità economiche che costringono entrambi i coniugi a contribuire al bilancio familiare, all'aumento esponenziale degli impegni dei bambini cui un solo genitore non ha più il tempo di adempiere" prosegue l'azienda del gruppo Fininvest.



"'Amore pensaci tu' dà voce a queste famiglie alle prese con una ridefinizione dei ruoli e dei compiti, dove quello che accomuna uomini e donne è la sfida quotidiana a restare insieme, amarsi, rispettarsi, non impedire all'altro di essere se stesso e trovare la propria felicità, senza dimenticarsi, ovviamente, di portare i propri figli in tempo a scuola! Sospese in un perfetto equilibrio tra commedia e realismo, prendono vita le vicende di quattro nuclei familiari", si sottolinea.



"Quella di Luigi e Gemma (Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti) è la 'famiglia staffetta' - si precisa -, in cui lui ha lavorato per una vita intera e ora è obbligato a occuparsi per la prima volta delle sue tre figlie permettendo a Gemma, la sua compagna, di dedicarsi di più a sé stessa. Quella di Marco e Anna (Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua) è la 'famiglia capovolta', in cui l'uomo, che aveva messo da parte ogni ambizione per dedicarsi al ruolo di 'mammo' a tempo pieno, ritrova ora il piacere della sua professione, rimettendo in discussione l'equilibrio familiare. Quella di Francesco e Tommaso (Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati) è invece la 'famiglia di fatto', composta da una coppia gay che si ritrova alle prese con la crescita della nipotina e con Tina (Giuliana De Sio), una suocera decisamente ingombrante. Infine, c'è la 'famiglia dei sogni', quella di Jacopo ed Elena (Carmine Recano e Martina Stella), definizione ironica, dal momento che la coppia è separata e alle prese con l'affidamento dei figli. Completano il cast Margherita Vicario, Benedetta Gargari, Emanuele Macone."