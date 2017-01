Visto aumento novembre 2016 seguire strada Piano Industria 4.0, dice Fabbri (PD)

"Un aumento dello 0,7% rispetto al mese di ottobre e del 3,2% rispetto a novembre 2015: i dati Istat certificano la ripresa della produzione industriale per quanto riguarda novembre 2016 - commenta in una nota Camilla Fabbri, senatrice del Partito Democratico -, dunque motivano a continuare sulla strada delle riforme fin qui messe in atto. Si tratta di dati positivi che vanno sempre valutati tenendo conto della lunga crisi economica che ha attraversato il nostro Paese il quale, gradualmente, sta dimostrando alcuni segnali di ripartenza."



"Il settore industriale, la cui colonna vertebrale è rappresentata dalle piccole e medie imprese artigianali, attraverso incentivi e investimenti deve essere la leva della ripresa economica, quella ripresa strutturale che ponga fine, definitivamente, alla crisi anche occupazionale. Per questo bisogna proseguire sulla strada tracciata dal Piano Industria 4.0 e attuare misure che alleggeriscano il costo del lavoro: sono queste, insieme ad una correzione dell'uso distorto dei voucher, le prossime sfide che dobbiamo affrontare" diffonde in ultimo l'esponente dem.