Scontro tra mezzi a Bressanone: si attiva la Commissione d'inchiesta

Camilla Fabbri del PD sullo scontro tra mezzi a Bressanone, sulla linea Bolzano-Brennero.

"Il primo pensiero di vicinanza è rivolto alle famiglie dei due operai rimasti uccisi in questo ennesimo tragico incidente sul lavoro e ai loro colleghi feriti" riflette in una nota la senatrice del Partito Democratico Camilla Fabbri, commentando lo scontro ferroviario a Bressanone, sulla linea Bolzano-Brennero.



La parlamentare PD continua inoltre: "Il fenomeno delle morti sul lavoro mortifica tutto il nostro Paese e, per quanto ci riguarda, stiamo cercando di operare con serietà per chiarire le ragioni che impediscono la diffusione di una cultura della sicurezza e della prevenzione."



"Come Commissione parlamentare d'inchiesta abbiamo subito avanzato richiesta al Commissario del governo per la provincia di Bolzano di acquisire tutte le informazioni sull'incidente ferroviario avvenuto questa notte, a Bressanone, sulla linea Bolzano-Brennero" prosegue.



"Il tema della sicurezza ferroviaria è già all'attenzione della nostra Commissione che sta concludendo l'inchiesta in merito all'incidente verificatosi il 12 luglio scorso - afferma quindi -, quando nello scontro tra due treni sulla tratta Andria-Corato morirono 23 persone."



"Al centro della nostra indagine non solo il sistema degli appalti ma anche il tema della prevenzione, dei sistemi tecnici applicati alla rete ferroviaria, della formazione e informazione dei lavoratori, nonché della confusione normativa relativamente ai controlli da parte degli organi di vigilanza specificatamente competenti" aggiunge infine.