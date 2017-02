Morte Paola Clemente: arresti confermano indagine Comissione, dice Fabbri (PD)

Camilla Fabbri del PD sugli arresti dei "caporali" di Paola Clemente.

Quello della morte di Paola Clemente "si tratta di un caso che la Commissione Infortuni ha indagato attraverso un ciclo di audizioni che ha prodotto una relazione le cui conclusioni, sotto il profilo normativo, sono state assunte dalla legge sul caporalato. Tra gli arrestati di oggi figurano anche Ciro Grassi, il titolare dell'azienda di trasporti che portava in pullman le braccianti a lavorare nei campi di Andria, ed il direttore dell'agenzia Inforgroup di Noicattaro, Pietro Bello. Entrambi sono stati auditi dalla nostra Commissione che, non casualmente, nella relazione finale indicava nell'agenzia di somministrazione e nello strumento del trasporto un terreno di coltura per lo sviluppo del caporalato" informa in un comunicato Camilla Fabbri, senatrice del Partito Democratico.



"Lo definimmo una nuova forma di caporalato proprio perché si nascondeva nelle pieghe del contratto di somministrazione - espone in conclusione -, compreso il rapporto con le agenzie di trasporto. Uno sfruttamento del lavoro, solo apparentemente regolarizzato, profondamente grave e altamente pericoloso".



"Ringraziamo la magistratura e le forze dell'ordine per la celerità del loro operato che, insieme alla legge sul caporalato, rappresentano una risposta efficace delle istituzioni alla richiesta di giustizia della famiglia Clemente e all'esigenza di contrastare questa nuova forma di schiavismo", conclude l'esponente dem.