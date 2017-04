Decreto terremoto: terzo ma non ultimo, dice Fabbri (PD)

Camilla Fabbri del PD espone le misure nel decreto terremoto.

"Il decreto terremoto garantisce semplificazione alla ricostruzione - espone in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Camilla Fabbri -, non cedendo sulla trasparenza ma velocizzando gli interventi, e sostiene il lavoro, le imprese, le famiglie e la formazione scolastica, valorizzando il ruolo degli enti locali nella ricostruzione."



"Sono diverse le misure: il piano per dotare i comuni interessati dal sisma di studi di microzonazione sismica; l'affidamento alle Regioni della gestione delle macerie e delle opere di urbanizzazione connesse all'emergenza utilizzando la procedura negoziata, mediante sorteggio delle imprese iscritte all'Anagrafe antimafia; il rafforzamento del personale tecnico-amministrativo degli enti locali per far fronte alle tante pratiche aperte; la concessione della misura di contrasto alla povertà alle popolazione colpite con un investimento di 41 milioni euro; la possibilità di fare richiesta della busta paga pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta; l'estensione della platea che potrà beneficiare della sospensione dei mutui; i finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi; la destinazione dell'8 per mille alla ricostruzione dei beni artistici" prosegue l'esponente dem.



"Saremo chiamati, ovviamente, a mettere in campo altri investimenti e misure, perché la sfida è complessa. Il prossimo obiettivo è l'istituzione delle zone franche e la risoluzione del tema posto anche dall'Anci. In proposito sottolineo che sulla parte dei tributi sospesi, comunque, il riavvio del pagamento a fine anno con rateizzazione verrà coperto dal decreto, mentre è possibile valutare a consuntivo di non applicare le sanzioni agli enti terremotati che non riuscissero a rispettare l'equilibrio tra entrate e spese finali. E' comunque possibile nel corso di questo anno, per i comuni, spendere quanto incassato da donazioni o rimborsi assicurativi" illustra infine.