Crollo ponte A14: top secret audizione operai Delabech, informa Fabbri (PD)

Camilla Fabbri del PD riferisce in merito all'indagine parlamentare sul crollo del ponte sulla A14.

"Dalle audizioni è emerso un dato nuovo e importante: poco prima del crollo, si è verificato uno spostamento di circa due centimetri del cavalcavia rispetto al giunto centrale" informa in una nota Camilla Fabbri, senatrice del Partito Democratico, in merito al crollo del ponte sull'A14.



"Lo hanno riferito gli operai della Delabech rimasti feriti nell'incidente - segnala dunque la presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro -, da noi ascoltati oggi." Sottolinea quindi: "Il tema, così rilevante per accertare le cause del crollo, è stato taciuto dall'ingegner Sepe."



Prosegue: "Risulta una contraddizione fra quanto riferito dagli operai e quanto affermato dai tecnici di Delabech circa il pericolo che tale spostamento avrebbe potuto provocare per la incolumità degli operai e degli utenti dell'autostrada." "Pertanto si è imposta la secretazione della seduta anche al fine di garantire la genuinità dell'acquisizione probatoria" descrive in conclusione.