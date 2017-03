Crollo ponte A14: elusivo il coordinatore sicurezza lavori, dice Fabbri (PD)

Camilla Fabbri del Pd riferisce sui lavori della Commissione d'inchiesta sul crolo del ponte dell'A14.

"Le risposte sono apparse elusive e approssimative rispetto al suo ruolo di coordinatore per la sicurezza, tenuto a ispezionare e controllare il cantiere, in particolare verificare la coerenza fra la progettazione della sicurezza e la sua realizzazione" informa in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Camilla Fabbri, in merito all'audizione in Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro dell'architetto Francesco D'Alterio, coordinatore per la sicurezza dei lavori della Spea Engineering, ditta a cui erano state affidate la direzione e la progettazione dei lavori del ponte 167, sull'A14, crollato lo scorso 9 marzo.



"Durante l'audizione ha riferito di aver mosso plurime contestazioni alla ditta esecutrice Delabech, compreso il giorno del crollo quando, dalle 9.30 alle 10.30, si è recato presso il cantiere, rilevando una nastratura sui cavi elettrici della centralina comandante i martinetti per l'elevazione del cavalcavia. - riferisce la parlamentare - Desta stupore e lascia perplessi che di fronte ad un evento così eclatante, come il crollo del ponte, lo stesso coordinatore per la sicurezza non ci abbia saputo dire, anche in termini generici, le ragioni che secondo lui potrebbero aver determinato questo tragico incidente".



"Nel piano operativo di sicurezza, infatti, viene chiaramente riportato che uno degli eventuali rischi di un sollevamento di un impalcato, se non effettuato in modo corretto, è proprio 'la repentina caduta dell'impalcato per eventuale accidentale cedimento di uno o più martinetti'. - sottolinea - Abbiamo effettuato tre audizioni (la società esecutrice dei lavori, Delabech, Autostrade per l'Italia e il coordinatore per la sicurezza della Spea) che presentano ipotesi diverse che, dunque, confermano la necessità di continuare la nostra inchiesta. Per questo il prossimo 4 aprile ascolteremo gli operai rimasti feriti nel crollo, il direttore tecnico del cantiere per la Delabech, Luigi Ferretti, e il suo vice, l'ingegnere Antonio Sepe."