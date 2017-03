Crollo A14: Commissione lavoro valuta apertura fascicolo inchiesta, dice Fabbri (PD)

Camilla Fabbri, presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, commenta il crollo di un cavalcavia sulla A14, tra Loreto e Ancona Sud.

"Il primo pensiero e il cordoglio più sentito, in questo momento, sono rivolti alle famiglie delle due vittime di questo tragico incidente", segnala in un comunicato Camilla Fabbri, senatrice del Partito Democratico, in merito al crollo di un cavalcavia sulla A14, tra Loreto e Ancona Sud.



"Aspettiamo con apprensione notizie certe anche in merito alla condizione di salute delle altre persone coinvolte che - continua quindi la presidente della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro -, a quanto si apprende, sarebbero operai che stavano lavorando sul posto."



"Si tratta di una tragedia le cui dinamiche vanno chiarite al più presto, ma che lascia veramente sgomenti" prosegue.



"Attendiamo che le autorità competenti ci forniscano le prime indicazioni in merito a questo drammatico incidente per valutare, in ragione delle nostre competenze come Commissione infortuni sul lavoro, l'apertura di un fascicolo di inchiesta" osserva.



Conclude infine: "Come presidente della Commissione ho comunque già disposto la richiesta di una nota informativa al Prefetto di Ancona rispetto a quanto accaduto."