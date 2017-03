No ad aumento 20% dei contributi camerali, dicono Confcommercio e Cna Pisa

Confcommercio Pisa e Cna Pisa contro l'aumento dei contributi camerali.

"È del tutto inopportuno che si pensi di incrementare i contributi camerali del 20% in un momento difficile per la nostra economia e per le nostre imprese, proprio quando il ruolo e i servizi delle Camere di Commercio dovrebbero essere rivisti tenendo presente la redistribuzione alle imprese dei contributi versati. La razionalizzazione e le economie alle quali mira la riforma del sistema camerale a nostro giudizio imporrebbero il contrario", chiariscono in una nota i rappresentanti di Confcommercio Pisa e Cna Pisa per bocca rispettivamente di Federica Grassini e Matteo Giusti.



"La proposta iniziale del governo Renzi era quella di semplificare il sistema, unificando gli enti camerali provinciali in un unico organismo regionale; - ricordano - poi si è scelta una via di mezzo più realistica e praticabile che porterà ad un accorpamento interprovinciale che entro luglio 2018 ridurrà a cinque le Camere di Commercio toscane. Ne dovrebbe nascere una geografia economica più rispettosa dei comparti imprenditoriali".



"Ma il governo Renzi - proseguono i rappresentanti delle associazioni di categoria pisane - aveva stabilito anche un 'decalage' del 50% del diritto camerale, ovvero una sua riduzione progressiva spalmata su tre anni, fino al 2017. E proprio quest'anno il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta di Unioncamere, ha dato facoltà agli enti camerali di autorizzare un aumento massimo del contributo fino al 20%".



"Potrebbe sembrare una sciocchezza a qualcuno, per circa 8 euro ad azienda in più in media, ma nell'insieme è una cifra enorme che temiamo serva semplicemente a coprire i costi della tecnostruttura nazionale e non a dare alle imprese servizi locali migliori o aggiuntivi, per questo - concludono Grassini e Giusti - invitiamo pertanto i competenti organi camerali a scongiurare questo aumento ed essere coerenti con l'impegno di dare un corretto segnale alle imprese del nostro territorio".