El Jefe del Cagliari sarà (di nuovo) Diego Lopez: firma fino al 2019

Il Cagliari annuncia che il nuovo allenatore dei rossoblù è Diego Lopez, ex difensore nella squadra sarda dal 1998 al 2010. "El Jefe" era già stato allenatore del Cagliari tra il 2012 ed il 2014.

Non è Massimo Oddo, come pronosticato subito dopo l'esonero di Massimo Rastelli, il nuovo allenatore del Cagliari. Il club dei rossoblù comunica infatti di aver affidato (nuovamente) a Diego Lopez la guida tecnica della squadra, che già oggi dirigerà il suo primo allenamento.

Lopez, ex allenatore del Palermo esonerato l'aprile scorso, ha firmato un contratto che lo legherà al Cagliari sino a giugno 2019.

Nato a Montevideo (Uruguay) il 22 agosto 1974, Diego Lopez, è stato una vera bandiera del Cagliari, dove si è fatto apprezzare oltre che per le doti tecniche e umane anche per il suo forte attaccamento alla Sardegna: difensore solido e grintoso, "El Jefe" vanta ben 342 apparizioni in rossoblù collezionate in 12 stagioni (dal 1998 al 2010).

Da allenatore, invece, ha prima allenato Giovanissimi e Primavera, per passare poi in prima squadra dal 2012 al 2014.