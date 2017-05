Caetano Veloso live a King Kong, su Radio1 e Facebook

Su Radio1 concerto live di Caetano Veloso a King Kong, in onda lunedì 15 maggio.

"Caetano Veloso sarà lo straordinario ospite, lunedì 15 maggio alle 16.30, di King Kong su Rai Radio1, il programma musicale condotto da Silvia Boschero. Per la prima volta nella storia della radio italiana, l'aedo della musica popolare brasiliana suonerà e si racconterà in uno speciale live-intervista dalla storica sede Rai di Via Asiago a Roma" illustra in un comunicato la tv di Stato.



La Rai osserva inoltre: "A chiusura del suo tour italiano, di cui Radio1 è il partner ufficiale, Veloso approda a King Kong in versione acustica voce e chitarra con Teresa Cristina, vibrante cantante carioca che lo sta accompagnando in giro per il mondo e di cui lo stesso Caetano è produttore. Un'occasione intima e preziosa per godere della musica di uno dei massimi esponenti della cultura brasiliana. Veloso negli anni Sessanta è stato protagonista della rivoluzione tropicalista assieme ai compagni-amici di sempre Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethania, Os Mutantes. Influenzato dal suo maestro João Gilberto così come dai Beatles e dal neorealismo cinematografico italiano, il giovane Veloso - per le sue idee rivoluzionarie - sarà costretto all'esilio londinese, da cui canterà l'amore per la sua terra con rinnovata forza poetica. Tornato in patria rimarrà una figura di riferimento per generazioni, grazie ad una carriera costellata di grandi successi e splendide mutazioni."



"Dalla psichedelica tropicale degli esordi ai dischi di bossa nova tradizionale, dagli esperimenti di respiro internazionale assieme a Robert Fripp, Mark Ribot, Riyuichi Sakamoto o David Byrne, al cameo magico nel film 'Parla con lei' di Pedro Almodovar, dagli splendori orchestrali di album come 'Circuladô' e 'Fina estampa' al minimalismo rock degli ultimi anni" si espone in ultimo.