Caduta Libera con ex naufraghi Isola dei famosi, il 30 aprile

Gerry Scotti torna su Canale 5 con 'Caduta Libera!', da domenica 30 aprile.

"Da domenica 30 aprile 2017, Gerry Scotti torna su Canale 5 con il game show 'Caduta Libera!'. Ad inaugurare questa quarta edizione del preserale prodotto da Endemol Shine Italy una puntata speciale in cui saranno chiamati a giocare i protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi. - viene anticipato in una nota - Dopo aver patito per oltre due mesi i morsi della fame e le intemperie, gli ex naufraghi sfideranno le insidie delle botole per cercare di aggiudicarsi la vittoria finale e poter contribuire alla raccolta fondi di 'Fabbrica del Sorriso 2017'".



"Tra i concorrenti che giocheranno con Gerry Scotti: Samantha De Grenet, Nathalie Caldonazzo, Nancy Coppola, Giulia Calcaterra, Malena, Dayane Mello. E ancora, Moreno, Giulio Base, Simone Susinna, Giacomo Urtis e l'inviato della scorsa edizione Alvin. - si precisa - Il meccanismo del game resta invariato: un giocatore al centro e 10 sfidanti che lo circondano, tutti posizionati sul altrettante botole, pronte ad aprirsi e a inghiottirli alla prima risposta errata. Tra i momenti più attesi dal pubblico torna 'I 10 passi', il gioco finale in cui il concorrente ha a disposizione tre minuti per rispondere a 10 domande e potersi aggiudicare, da questa nuova edizione, fino a 500.000 euro".