World Baseball Classic: Italia sconfigge Messico all'esordio

Gli Azzurri del baseball sconficcono il messico all'ultimo inning nell'esordio del World Baseball Classic. Prossima sfida per l'Italia contro il Venezuela.

"Impresa dell'Italia al debutto nel World Baseball Classic contro il Messico. Gli azzurri si sono imposti a Guadalajara, nel match valido per il gruppo D, dopo una straordinaria rimonta nell'ultimo inning, dal 5-9 al 10-9 finale. Sette turni perfetti, di cuore e cervello, creano i 5 punti che servono per vincere 10-9, senza subire nemmeno un eliminato" spiega in una nota il CONI.



«Quanto accaduto all'ultimo inning è qualcosa di veramente eccezionale, ma devo dire che la squadra ha giocato tutta la partita con un'intensità incredibile senza mai darsi per vinta», sottolinea il del Marco Mazzieri.



La prossima sfida per gli Azzurri del baseball è contro il Venezuela, in programma sabato 11 marzo alle 21 (ora italiana).