Europei Pesi: Zanni argento nello strappo e nuovo record italiano nei 69 Kg

L'azzurro Mirko Zanni conquista l'argento nello strappo nella categoria 60 chili dei Campionati Europei 2017 di Pesistica Olimpica. Oroa alla Francia e bronzo alla Germania.

"Mirko Zanni ha conquistato la medaglia d'argento nello strappo nella finale della categoria fino a 69 Kg dei Campionati Europei 2017 di Pesistica Olimpica in corso a Spalato. L'azzurro ha chiuso in seconda posizione la gara di specialità alle spalle del russo Oleg Chen (150 Kg per lui) con 143 Kg, nuovo record italiano assoluto" si diffonde in un comunicato dal CONI.



"Nello slancio Mirko, dopo l'ingresso a 155 Kg, ha alzato 162 Kg al secondo tentativo che, in classifica totale, gli ha riservato il sesto posto. Il titolo Europeo è andato al francese Matam, capace nello slancio di recuperare ben dieci chilogrammi al russo Chen che ha chiuso secondo; medaglia di bronzo nel totale al tedesco Joachim che nello strappo aveva ottenuto la quarta posizione, ma capace nello slancio di sollevare 176 KG (argento di specialità)" viene specificato.