Coppa del Mondo short track: staffetta femminile seconda

La staffetta femminile di short track si piazza seconda nella quinta tappa di Coppa del Mondo, dietro Olanda ma davanti al Canada. Secondo posto anche per la staffetta maschile ma in finale B.

"Dopo tanti ottimi piazzamenti in finale B la staffetta femminile di short track centra un grandissimo secondo posto a Dresda, nella quinta tappa di Coppa del Mondo. Dopo l'oro agli Europei di Torino arriva così anche il miglior piazzamento stagionale nel circuito internazionale, segnale di come la squadra abbia davvero cambiato marcia dopo le straordinarie prestazioni nella rassegna continentale" viene fatto sapere in un comunicato del CONI.



"Il quartetto azzurro formato da Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei chiude la sua prova alle spalle della sola Olanda e davanti al Canada, terzo sul podio" prosegue il Comitato olimpico nazionale italiano.



"Ma quello tedesco è un ottimo week-end anche per la staffetta maschile, con Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Nicola Rodigari e Yuri Confortola capaci di ritornare tra i protagonisti firmando un secondo posto in finale B che rappresenta anche in questo caso la miglior prestazione stagionale in una tappa di Coppa del Mondo. Uno splendido piazzamento che fa seguito al bronzo europeo e che fa ben sperare per il prossimo week-end a Minsk, in Bielorussia" si precisa infine.