Democrazia on line cambia a seconda della piattaforma usata, dice CNR

Il CNR pubblica i risultati di uno studio internazionale dove viene dimostrato che "la democrazia partecipata è influenzata in modo significativo dal tipo di tecnologia online che viene impiegata per supportare il dibattito".

"Abbiamo scoperto che la qualità della partecipazione e dei contributi forniti dai partecipanti a iniziative di democrazia partecipata è influenzata in modo significativo dal tipo di tecnologia online che viene impiegata per supportare il dibattito", spiega in una nota Luca Iandoli, primo autore dello studio dell'Istc-Cnr di Roma pubblicato sulla rivista New Media & Society.



"In uno studio empirico condotto in collaborazione con un grande partito politico italiano, in cui i partecipanti hanno discusso online in merito a possibili riforme della legge elettorale, abbiamo verificato empiricamente che l'utilizzo di un nuovo tipo di piattaforma migliora decisamente la qualità e l'output della discussione rispetto ai tradizionali forum" prosegue il professore dell'Università Federico II di Napoli.



Sarà quindi forse per questo che Matteo Renzi oggi ha annunciato che il PD sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi della piattaforma BOB, sulla scia della piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle.



Secondo i ricercatori del CNR, infatti, il Deliberatorium - questo il nome della piattaforma ideata da Mark Klein del Center for Collective Intelligence del MIT di Boston - favorirebbe la qualità della riflessione di gruppo su questioni complesse come invece i sistemi attuali non consentono.



"I forum di discussione online e i 'wiki' (i siti web basati sulla collaborazione degli utenti per l'inserimento dei contenuti), infatti, se da un lato sono in grado di facilitare la condivisione della conoscenza e ampliare il pubblico dibattito, dall'altro, specie nei casi di temi controversi che determinano divergenze di opinione, palesano evidenti limiti" specifica Raffaele Calabretta, che ha guidato il gruppo di studio. "I limiti sono la mole di informazioni a volte non logicamente inerenti, che genera una dispersione delle stesse; la possibilità di modificare le informazioni contenute da parte di utenti con punti di vista diversi, il cosiddetto 'edit war'".



Il Deliberatorium, viene invece precisato, è strutturato invece con una 'mappa argomentativa' costruita secondo una precisa logica. "L'inserimento di un contributo avviene esclusivamente in una delle categorie predeterminate, evitando il disorientamento dovuto all'accumularsi delle discussioni precedenti. La visualizzazione intuitiva agli occhi dell'utente semplifica l'orientamento della lettura e della comprensione. Questa nuova tecnologia, su argomenti complessi, garantisce un andamento logico della discussione e un dibattito esaustivo, come dimostrano i risultati ottenuti. - chiarisce Iandoli - I partecipanti che l'hanno utilizzata hanno prodotto più argomentazioni a sostegno delle varie proposte, pubblicato contenuti meno ridondanti e prestato maggior attenzione ai contributi forniti da altri utenti, favorendo una valutazione più articolata e critica delle varie proposte".