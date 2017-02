Welfare e sanità: rischio tagli per oltre 400 milioni, dice CGIL

La CGIL sull'attuazione della legge di bilancio.

«La discussione di queste ore tra assessori al Bilancio delle Regioni e governo sull'attuazione della legge di bilancio ci preoccupa perché si ventilano tagli anche ai finanziamenti per sanità e protezione sociale, tra cui il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e quello per la non autosufficienza, già sottofinanziati rispetto ai bisogni», avverte in una nota Rossana Dettori, segretaria confederale della CGIL.



«Come abbiamo più volte denunciato infatti - spiega la sindacalista - le Regioni sono tenute a stipulare accordi con lo Stato per conseguire ulteriori risparmi sulle proprie spese, comprese quelle sanitaria e sociale, in base alle cifre indicate nell'Intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016. Si tratta di oltre 400 milioni all'anno di nuovi tagli, e in caso di mancata intesa il Governo ha facoltà di decidere tagli lineari a Sanità e a Sociale».



«Chiediamo al Governo e alle Regioni di fermarsi e scongiurare questa ulteriore mazzata al nostro sistema di welfare - conclude la dirigente sindacale - che colpirebbe proprio i cittadini vulnerabili, scaricando la manovra finanziaria sulla parte più debole della nostra società».