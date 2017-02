Sanità, no accordo governo-Regioni: Lorenzin non faccia tagli lineari, dice CGIL

La CGIL sul rischio di tagli lineari sul Sistema sanitario nazionale.

«Da giorni lanciamo l'allarme su possibili nuovi tagli alla Sanità e al Welfare. Oggi (9 febbraio, ndr) siamo arrivati ad un passo dalla concretizzazione dell'ennesima sforbiciata: il ministro Beatrice Lorenzin dia un segnale, ci convochi e intervenga», dichiara in una nota la segretaria confederale della CGIL Rossana Dettori commentando quanto accaduto in Conferenza delle Regioni, dove non è stata raggiunta l'intesa tra Esecutivo e Regioni sul riparto dei tagli contenuti nell'ultima legge di stabilità.



«Poiché in caso di mancato accordo il governo può procedere con i tagli lineari sia alla spesa sanitaria che a quella sociale - spiega la sindacalista - la nostra preoccupazione non può che crescere».



«Chiediamo al ministro Lorenzin, ancora una volta, di convocare i sindacati e di intervenire affinché non si proceda con un nuovo colpo di accetta sul Sistema sanitario nazionale», conclude Dettori.