Referendum articolo 18: motivazioni su inammissibilità non convincono CGIL

Le motivazioni della Consulta della sentenza che ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sul Jobs Act, per abrogare le norme (articolo 18) che impediscono il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi, "non convincono" la CGIL.



"Ci riserviamo quindi - si legge nella nota del sindacato - un commento compiuto dopo un'attenta analisi del testo". "Siamo in ogni caso determinati - chiarisce la CGIL - a proseguire con convinzione il nostro impegno a sostegno dei due referendum ammessi dalla Corte: per l'abrogazione dei voucher e per la piena responsabilità solidale negli appalti".