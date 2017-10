Pensioni: CGIL chiede a Istat criteri su stime aspettativa di vita

La CGIL dopo i dati dell'Istat sull'aspettativa di vita, che innalza l'età per le pensioni di vecchiaia.

"Chiediamo di conoscere i criteri con i quali è determinata l'aspettativa di vita a 65 anni e rivedere il meccanismo di calcolo", precisa in una nota il segretario confederale della CGIL Roberto Ghiselli, commenta i dati diffusi quest'oggi dall'Istat che, in seguito ad un aumento dell'aspettativa di vita di cinque mesi, evidenziano che la pensione di vecchiaia nel 2019 si potrà raggiungere a 67 anni.



"Quando la speranza di vita cresce, questo aumento viene registrato, mentre quando cala non se ne tiene conto. - sottolinea il sindacalista - Chiediamo di modificare radicalmente la normativa rivedendo sia l'automatismo sia il metodo di calcolo, e tenendo conto anche della diversità tra i lavori". "Si blocchi subito l'innalzamento dell'età pensionabile che scatterà nel 2019 per la pensione di vecchiaia e, dal punto di vista contributivo, per la pensione anticipata", conclude quindi il dirigente sindacale.